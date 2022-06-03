Пермь, 3 июня, 2022, 13:37 — ИА Регнум. В Пермском крае за сутки, 2 июня, в больницы поступили 22 пациента с коронавирусной инфекцией. Это на шесть больше, чем днём ранее, сообщает оперштаб.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

В настоящее время в стационарах лечение получают 178 пациентов с COVID-19. В тяжёлом состоянии находятся 23 пациента. Из них семеро подключены к аппаратам ИВЛ.

С начала пандемии в Прикамье выявили 370 148 заражений коронавирусом, в том числе 67 случаев 2 июня. От новой коронавирусной инфекции скончались 8 811 человек. За последние сутки подтверждено два летальных исхода.