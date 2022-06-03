Стокгольм, 3 июня, 2022, 13:39 — ИА Регнум. Лидер «Шведских демократов» Йимми Окессон считает, что после своего решения не поддерживать отставку министра юстиции и внутренних дел страныМоргана Йоханссона «Центристы» стали левой партией. Об этом политик написал на странице в соцсети Twitter 3 июня.

Sverigedemokraternav Йимми Окессон

«Голос за Центристов — это голос за Социал-демократов», — написал Окессон.

Как замечает Окессон, левые силы внутри «Центристов» давно работали над тем, чтобы партия присоединилась к левому блоку.

«Умеренные», «Христианские демократы», «Либералы» и «Шведские демократы» уже заявили, что они проголосуют за отставку Моргана Йоханссона в ходе заседания риксдага 7 июня.