Тукаевский район, Татарстан, 3 июня, 2022, 13:35 — ИА Регнум. В Тукаевском районе Татарии пропали коровы. В полицию с заявлением о хищении скота обратился представитель крестьянско-фермерского хозяйства, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Корова

Со слов заявителя, с территории предприятия, расположенного в селе Малтабарово, похитили трех коров. Стоимость животных составила 240 тыс. рублей.

По подозрению в краже скота задержали 39-летнего жителя села Новотроицкое.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража»). Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Как сообщало ИА REGNUM, в Карачаево-Черкесии скотокрады по ночам похищали животных с пастбищ и отгонов, находящихся на значительном расстоянии от населенных пунктов.

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