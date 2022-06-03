Сибай, Башкирия, , 13:38 — REGNUM Стратегию социально-экономического развития Зауралья до 2030 года представили на всероссийском инвестиционном сабантуе «Зауралье-2022» в башкирском городе Сибай. Об этом 3 июня сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

Башкирия Иван Шилов © ИА REGNUM

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По словам премьер-министра правительства республики Андрея Назарова, основное внимание было уделено развитию ключевых отраслей экономики Зауралья: добывающей и обрабатывающей промышленности, сельскому и лесному хозяйству, туристической и социальной сферам.

Он сообщил, что в проект было включено строительство железнодорожной линии «Сибай — Подольск — Новорудная», которая позволит значительно увеличить грузооборот станции Сибай и вовлечь в оборот месторождения в южных районах Зауралья.

«Потенциальный грузооборот составит до 4 млн тонн. Соответственно это снизит нагрузку большегрузного транспорта на автодороги. Важно также, что эта дорога сократит логистическое плечо до Казахстана на 250 км. Для решения вопроса энергодефицита для новых предприятий мы предусмотрели новую подстанцию на 500 кВольт», — приводит пресс-служба его слова.

Назаров также отметил, что реализация этих инфраструктурных развивающих проектов обеспечит загрузку местных предприятий и создаст основу для появления современных промышленных объектов и новых рабочих мест.

По словам первого заместителя премьер-министра правительства Башкирии — министра экономического развития и инвестиционной политики региона Рустама Муратова, в последние десять лет в Зауралье реализовывалась среднесрочная комплексная программа развития. По ее результатам отгрузка товаров собственного производства выросла в 2,7 раза, производство сельхозпродукции увеличилось почти в два раза, а объем инвестиций в основной капитал возрос в 1,9 раз.

«Сейчас одной из главных ниш развития Зауралья является туризм. В новой Стратегии мы предусмотрели создание особой экономической зоны туристско-рекреационного типа «Урал». Также планируется реализация большого проекта — создание комплексного туристического маршрута «Уральское ожерелье», которое «обвяжет» туристической инфраструктурой все муниципалитеты», — приводит пресс-служба его слова.

Чиновник также сообщил, что в рамках стратегии планируется включить Белорецкий район в состав территории Зауралья.

Сообщается, что минимальный порог инвестиций в реализацию стратегии ее разработчики оценивают в 175 млрд рублей, но, по их оценкам, общий объем вложений с учетом частных инициатив может превысить 230 млрд рублей.

По словам заместителя премьер-министра правительства Башкирии — министра сельского хозяйства Ильшата Фазрахманова, в Зауралье успешно реализованы проекты строительства роботизированных ферм, современных технологических объектов по сушке отходов производства, переработке масличных.

«Очень надеемся, что в этом году начнут реализовывать крупнейший проект в республике по мелиорации земель на площади до 10 тысяч гектаров. Кроме этого, здесь работает самое крупное в регионе овцеводческое хозяйство на 11 тыс. голов волгоградской породы. Реализация этих проектов свидетельствует о том, что данная зона перспективная. Но, несмотря на дополнительные меры господдержки, которые положены хозяйствам Зауралья, потенциал субрегиона все еще реализуется не в полной мере», ­ — приводит пресс-служба его слова.

Заместитель министра промышленности, энергетики и инноваций Башкирии Марат Кашаев сообщил об инициативах по развитию горнодобывающей промышленности, лесозаготовки и лесопереработки в регионе.

«Согласно плану мероприятий Стратегии социально-экономического развития Зауралья, до 2030 года министерство промышленности является ответственным за содействие устойчивому развитию горнодобывающей промышленности региона. Предполагается объем финансирования 74 млрд рублей за счет собственных средств инвесторов. Ожидаемый результат — объем добытой руды к 2030 году 10 млн тонн в год, по количеству занятых в отрасли — 9 000 человек. Все это возможно за счет инвестиционной деятельности основных предприятий горнодобывающей промышленности Башкирии», — сказал Кашаев.