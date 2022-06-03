Москва, , 15:26 — REGNUM Отъезд экс-президента Украины Петра Порошенко — это не бегство, а укрепление связей с европейскими политиками и задел на будущее. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM 3 июня выразил научный руководитель Центра этнических и международных исследований, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.

Порошенко Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Порошенко нужен западу внутри Украины, а не за её пределами. Так что он обязательно вернётся, это не бегство от Зеленского», — заявил эксперт.

В ЕС считают, что именно Петр Порошенко должен возглавить западные регионы — потенциальные польские воеводства и обеспечить их спокойную интеграцию в проект новой Речи Посполитой, уверен политолог.

«Пусть извиняется, пусть исхитряется, но все воздастся ему, он все вернет себе позже сторицей», — заключил Бредихин.

Напомним, что ранее Петру Порошенко после двух неудачных попыток и личной просьбы к президенту Украины Владимиру Зеленскому удалось покинуть Украину.