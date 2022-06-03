Москва, 3 июня, 2022, 13:34 — ИА Регнум. Вооруженные силы России уничтожили в Николаевской области украинский пункт управления беспилотниками, заявил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

Mil.ru Реактивная артиллерия на стрельбах

«В районе населённого пункта Первомайское Николаевской области уничтожен пункт управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ», — сказал он на брифинге.

Как сообщало ИА REGNUM, более 650 позиций украинских сил поразили российские ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки в ходе спецоперации.

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