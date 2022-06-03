Волгоград, 3 июня, 2022, 13:34 — ИА Регнум. В Волгоградской области за последние сутки 135 человек завершили лечение от COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 3 июня в региональном оперативном штабе. От осложнений скончался один пациент.

Https://www.volgograd.ru Экспресс-тест на COVID-19

С начала пандемии в Волгоградской области выявлено 221 889 носителей коронавируса. Выздоровели 213 229 жителей, скончался от осложнений 6 881 человек. Лечатся от COVID-19 в стационарах и амбулаторно 1 779 пациентов.

По данным федерального оперштаба, за истекшие сутки в ковид-госпитали направили 61 человека.