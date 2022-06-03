Донецк, , 13:32 — REGNUM Населенные пункты Александровка и Минеральное в Донецкой Народной Республике (ДНР) были обстреляны со стороны вооруженных украинских формирований. Об этом 3 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел Mil.gov.ua

Отмечается, что обстрел Минерального со стороны киевских боевиков был зафиксирован в 12:00 (совпадает с смк) и во время него по населенному пункту было выпущено шесть мин калибра 120 мм.

Также уточняется, что в 12:30 украинские нацисты обстреляли Александровку, выпустив по ней шесть снарядов калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что понимания возможных сроков проведения референдумов в республиках Донбасса и в южных областях Украины пока нет.