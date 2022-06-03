Алжир, 3 июня, 2022, 13:34 — ИА Регнум. В министерстве энергетики и горнодобывающей промышленности Алжира сообщили о планах нарастить добычу нефти к июлю 2022 года. Об этом 3 июня сообщает Al-Bilad со ссылкой на заявление ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

По последним данным, это решение было принято после того, как организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее партнёры в рамках группы ОПЕК+ приняли решение увеличить общую добычу на 648 000 баррелей в день.

Это решение согласуется с планами Алжира к июлю нарастить добычу нефти до 17 000 баррелей в сутки. Таким образом, общий объём добычи нефти Алжиром достигнет 1,039 млн баррелей.