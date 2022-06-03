Астана, 3 июня, 2022, 13:30 — ИА Регнум. Участие граждан Казахстана в референдуме по поправкам в конституцию республики покажет их сознательность. С таким заявлением 3 июня выступил президент республики Касым-Жомарт Токаев в обращении к жителям страны.

Akorda.kz Касым-Жомарт Токаев

«Референдум станет проверкой нашего общества на гражданскую зрелость и политическую сознательность», — сказал Токаев.

Он отметил важность участия общества в референдуме. Это должно показать высокий уровень его сплочённости. Токаев подчеркнул, что впервые решение о судьбе Казахстана будет приниматься на основании референдума.

Напомним, референдум по поправкам в конституцию Казахстана назначен на 5 июня. Гражданам предложат проголосовать по реформам, предусматривающим сокращение полномочий президента.