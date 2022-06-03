Москва, 3 июня, 2022, 13:29 — ИА Регнум. Тема вывоза украинского зерна будет обсуждаться в ходе визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Турцию. Об этом 3 июня сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Визит главы МИД РФ должен состояться на следующей неделе.

«На следующей неделе действительно будет в Турции министр иностранных дел, у него запланированы там контакты», — сказал Песков.

Он пояснил, что в «продолжение телефонного разговора на высшем уровне на повестке дня высоко будет стоять тема украинского зерна».