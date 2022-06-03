Тюмень, 3 июня, 2022, 13:28 — ИА Регнум. В Тюменской области за сутки зафиксировано 17 выздоровевших и 10 госпитализированных с COVID-19. Об этом 3 июня сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За сутки на 3 июня коронавирус выявили у 22 тюменцев. Это на 10 человек больше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 3 июня коронавирус выявили у 191 757 человек, выздоровело 187 180 пациентов, скончались 4328 (ни одного человека за сутки).