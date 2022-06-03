* Талибы — запрещённая в России организация

Герат, Афганистан, 3 июня, 2022, 13:28 — ИА Регнум. В афганской провинции Герат талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявили, что впредь счета за электроэнергию во всех мечетях должны оплачиваться жителями прилегающих районов. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Да будет свет

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявили представителям всех кварталов, что счета за электроэнергию для мечетей должны быть своевременно оплачены местными жителями.

Некоторые жители Герата говорят, что из-за критической экономической ситуации они с трудом оплачивают электричество в своих домах, но этим приказом талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) усиливают давление на бедных.

Раньше счета за электроэнергию для мечетей Герата оплачивал департамент хаджа и пожертвований провинции, но теперь за это должны платить местные жители.