Омск, , 13:28 — REGNUM По состоянию на 3 июня в Омской области выявлено 207 704 носителя коронавируса, в том числе за прошедшие сутки COVID-19 диагностировали у 43 жителей региона. Об этом ИА REGNUM сообщили в федеральном оперативном штабе.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За весь период пандемии в Омской области после COVID-19 выздоровели 202 483 человека. За сутки выздоровели 63 человека, госпитализация потребовалась 45 заболевшим, скончался один ковид-пациент.

За всё время жертвами коронавирусной инфекции в Омской области стал 4391 человек.

Напомним, 2 июня в регионе был выявлен 41 носитель коронавируса, выздоровели 54 человека, скончались — двое.

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