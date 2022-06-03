Ростов-на-Дону, , 13:26 — REGNUM Губернатор Ростовской области Василий Голубев в целях интеграции Донецкой и Луганской Народных Республик с Россией предложил создать макрорегион Донбасс. Об этом он заявил на полях первого образовательного форума образовательных организаций России и Донбасса, работа которого началась в Ростове-на-Дону 3 июня.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сейчас мы рассматриваем вопрос о возвращении, но уже не еврорегиона, а макрорегиона, который может способствовать сотрудничеству в самых разных направлениях», — цитирует главу региона РИА Новости.

ИА REGNUM сообщало, что возрождение работы в рамках еврорегиона «Донбасс», по мнению донского губернатора, помогло бы решить ряд задач социально-экономического развития Донбасса и интеграции освобождённых территорий с Россией. В частности, граничащие с Донбассом районы Ростовской области предлагается использовать в качестве «точек роста» для взаимодействия в распространении компетенций, обмене человеческим капиталом и технологиями между регионами.

Отдельного внимания требует развитие объединённой транспортно-логистической сети Ростовской области и Донбасса. Это и водный, и автомобильный транспорт, и железнодорожное сообщение.

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