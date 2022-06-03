Сан-Матео, США, 3 июня, 2022, 13:25 — ИА Регнум. Во время трансляции State of Play анонсировали игру Eternights, выполненной в аниме-стилистике. Ролик был опубликован 3 июня на портале Gematsu.

Иван Шилов ИА REGNUM Видеоигры

Игра, стилистически во многом похожая на проекты серии Persona, выйдет на консолях PlayStation 4 и PlayStation 5 в «начале 2023 года». Игрокам предложат выступить в роли подростка, способного превращать отрубленную руку в световой меч, который пытается спасти мир от апокалипсиса. Eternights, помимо прочего, будет представлять собой смесь из приключений, экшена, визуальной новеллы и симулятора свиданий.

Для справки: разработкой Eternights занимается японская компания Studio Sai. Отметим, что релиз игры также состоится на платформе ПК.