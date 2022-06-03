Москва, , 13:36 — REGNUM Транспортная логистика и энергетика — два основных направления для сотрудничества Ирана и России. Об этом иранский посол в Москве Казем Джалали заявил в эфире телеканала «Россия 24».

Иран Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По его словам, у двух стран — огромные возможности для сотрудничества. Одно из направлений — создание транспортного коридора Север — Юг, второе - энергетика. Здесь страны непременно должны сотрудничать.

«Оптимальным маршрутом, связывающим Восточную Азию с Европой, является путь через Иран и Россию, поэтому мы вместе должны развивать этот маршрут», — сказал Джалали.

Как сообщало ИА REGNUM, иранский посол заявил о готовности Тегерана поставлять в Россию стройматериалы, фрукты, овощи и обувь, а также кожаные изделия.

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