Москва, , 13:24 — REGNUM Понимания возможных сроков проведения референдумов в республиках Донбасса и в южных областях Украины пока нет, сообщил журналистам 3 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

Он рассказал, что пока нет понимания временных рамок возможного проведения референдумов в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях по вхождению в состав России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Херсонской области оценили, что возможное вступление региона в состав РФ произойдёт не ранее 2023 года.