Чита, , 13:24 — REGNUM Еще 14 членов Общественной палаты Забайкалья определили путем рейтингового голосования, сообщает 3 июня пресс-служба правительства региона.

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В соответствии с Федеральным законом Общественная палата региона состоит из 42 членов: 14 утверждает губернатор края, 14 — Законодательное собрание Забайкальского края. Далее 14 человек определяют члены Общественной палаты, утвержденные губернатором и парламентом края.

По словам председателя организационного комитета Анатолия Старостина, для завершения формирования полного состава Общественной палаты был создан оргкомитет, который определил сроки начала и окончание приема документов кандидатов от местных общественных объединений, зарегистрированных на территории Забайкалья.

«Оргкомитет проверил поступившие документы, своим решением признал 18 представленных кандидатов от местных общественных объединений, как соответствующие требованиям», — пояснил Анатолий Старостин.

Таким образом, на третьем этапе утверждены: Любовь Азеева, Ашот Акопян, Виктор Дударев, Дмитрий Зотов, Станислав Каргин, Марина Константинова, Наталья Кочергина, Владимир Лобанов, Наталья Лунева, Елена Симкина, Павел Соломин, Станислав Фалейчик, Даниил Цыпалов, Александр Чупин.

Общественная палата (ОП) Российской Федерации была создана после подписанного в апреле 2005 года федерального закона для взаимодействия граждан с органами власти, защиты прав и свобод человека и общественного контроля за работой органов власти. После этого Общественные палаты создали в регионах страны.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2022 года представители Общественной палаты в ходе обсуждения предложили внедрить в Забайкалье систему отбора лучших проектов СО НКО и создать инфраструктуру их долгосрочного развития.

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