Москва, , 13:23 — REGNUM Проект постановления с призывом прекратить экспорт российских товаров и ресурсов в страны, поставляющие оружие на Украину, разработали депутаты фракции СРЗП в Госдуме. Как передает корреспондент ИА REGNUM 3 июня, об этом сообщил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

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«Россия должна провести против Запада экономическую операцию по принуждению к миру в дополнение к специальной военной операции, которую проводит Российская армия по демилитаризации и денацификации Украины», — сказал Миронов.

Правительству предлагается подготовить исчерпывающий перечень запрещенных к экспорту товаров, которые сейчас продолжают идти недружественным странам и имеют стратегически важное значение для их экономик.

Это не только нефть и газ, но и металлы, включая такие важные, как титан, алюминий, никель, уран, а также огромное число других сырьевых и несырьевых товаров, отметил парламентарий.