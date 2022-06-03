Вашингтон, , 13:22 — REGNUM Комитет палаты представителей по надзору и реформам объявил о начале расследовании в отношении зятя бывшего президента Дональда Трампа Джареда Кушнера в связи с вложениями правительства Саудовской Аравии в частную инвестиционную компанию, сообщает The Hill.

Джаред Кушнер Lori Berkowitz

Член палаты представителей Кэролин Мэлони, председатель комиссии палаты представителей, заявила в пресс-релизе, что она расследует инвестиции в размере $2 млрд из Саудовского государственного инвестиционного фонда, который контролируется наследным принцем Мохаммедом бин Салманом в инвестиционную фирму Кушнера A Fin Management, LLC.

Кушнер создал свою фирму в Делавэре в январе 2021 года, вскоре после того, как Трамп покинул Белый дом. По данным комиссии палаты представителей, шесть месяцев спустя он получил саудовские инвестиции в размере $2 млрд.

В письме Кушнеру Мэлони сообщила, что выясняет, не злоупотреблял ли Кушнер своим влиянием в качестве государственного чиновника для обеспечения инвестиций, заявив, что она «обеспокоена вашим решением запросить миллиарды долларов у правительства Саудовской Аравии сразу после вашего значительного участия в формировании Американо-саудовские отношения».

Мэлони просит Кушнера предоставить группе документы, в том числе его сообщения об инвестициях PIF и с наследным принцем. В некоторых случаях она запрашивала документы и сообщения, относящиеся к январю 2017 года, когда он впервые взял на себя роль старшего советника Трампа.