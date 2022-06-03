Рига, 3 июня, 2022, 13:21 — ИА Регнум. Департамент образования, культуры и спорта Рижской думы дал оценку действиям нескольких рижских учителей, принявших участие в массовых мероприятиях у памятника советским воинам в столице 9 и 10 мая нынешнего года.

ИА REGNUM Латвия — Россия

Сообщивший об этом латвийский портал press. lv отметил, что департамент негативно оценил действия спортивного тренера Рижской гимнастической школы Игоря Кузьмука, который опубликовал в соцсетях посты, прославляющие празднование Дня Победы 9 мая и Россию.

В департаменте рассказали, что директор гимнастической школы провел с Кузьмуком переговоры и предупредил его, что в случае совершения действий, негативно сказывающихся на репутации школы, будет принято решение о расторжении трудовых отношений.

Виктория Кашкарова, учитель Рижской Восточной основной школы, которую задержали в парке Победы во время мероприятий 9–10 мая 2022 года, уволилась сама.

Кроме того, от директора Рижской 80-й средней школы Анны Владовой в департаменте потребовали отделить свою политическую деятельность от профессиональной. Владова является депутатом Рижской думы от оппозиционной партии «Согласие».

В ведомстве негативно оценили действия Владовой 10 мая нынешнего года, когда она зажигала свечи у памятника советским воинам в Пардаугаве. В ведомстве попросили Владову объяснить мотивы своих действий как директора учебного заведения, в том числе ее отношение к латвийскому государству и существующему правопорядку.

Сообщается, что Департамент образования, культуры и спорта Рижской думы не располагает информацией о нарушениях со стороны руководителей или преподавателей других учебных заведений Риги в связи с событиями 9 и 10 мая 2022 года.