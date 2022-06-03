Москва, , 15:21 — REGNUM Вызов на допрос в СБУ украинских политиков Арсена Авакова, Александра Турчинова и Арсения Яценюка — это борьба внутри украинских элит за первенство и устранение конкурентов. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM 3 июня выразил научный руководитель Центра этнических и международных исследований, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.

Арсений Яценюк и Петр Порошенко Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Все это разборки внутри украинских элит. Эти люди включаются в «антипорошенковское дело» и, соответственно, могут понести наказание вместе или вместо Петра Порошенко», — заявил эксперт.

В конце останется только один, полагает политолог.

«И пусть это будет не Владимир Зеленский», — заключил Бредихин.

Напомним, что 19 мая Служба безопасности Украины вызывала на допрос в качестве свидетелей по «угольной госизмене» бывшего премьер-министра Арсения Яценюка, экс-главу МВД Арсена Авакова и экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) и экс-председателя Верховной Рады Александра Турчинова. Все трое вызов на допрос проигнорировали.