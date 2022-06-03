Москва, 3 июня, 2022, 13:20 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в XXV Санкт-Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который будет проводиться с 15 по 18 июня. Об этом 3 июня в ходе брифинга сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

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«На полях [форума] намечено проведение целого ряда двусторонних встреч с зарубежными партнёрами», — добавила дипломат.

Она уточнила, что на форуме запланированы сессии по актуальным вопросам мировой политики и экономики, включая вызовы и перспективы сотрудничества по ведущим отраслевым направлениям. Кроме того, будет организована работа серии секций, посвящённых развитию двусторонних связей с Китаем, Египтом, странами Африки и Латинской Америки, а также взаимодействию в рамках АСЕАН, БРИКС и ШОС.

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По словам Захаровой, своё участие в ПМЭФ уже подтвердили официальные лица, эксперты и представители делового сообщества из 120 стран.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин не исключил своего участия в Петербургском международном экономическом форуме.