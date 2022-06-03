Нур-Султан, , 13:20 — REGNUM Планируемая конституционная реформа Казахстана, решение по которой будет приниматься на референдуме, не преследует цели усилить позиции президента страны. Об этом 3 июня заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев в обращении к согражданам.

Касым-Жомарт Токаев Официальный сайт президента Республики Казахстан

«Все её положения направлены не на увеличение привилегий и полномочий президента, а на укрепление системы сдержек и противовесов между ветвями власти, защиту интересов, прав и свобод всех граждан», — сказал Токаев.

Он уверен, что реформа пожмет в строительстве «Нового Казахстана», к котором основой будет социальная справедливость. Президент подчеркнул, что за ходом голосования на референдуме будут следить международные наблюдатели.

Напомним 5 июня в Казахстане пройдёт референдум по поправкам в конституцию республики. По словам Токаева это должно стать началом по трансформации модернизации общества. Он заявил, что республика не должна быть «суперпрезидентской», и нужно передать часть полномочий президента парламенту.

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