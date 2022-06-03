Ярославль, 3 июня 2022, 13:20 — REGNUM 3 июня министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев представил личному составу УМВД России по Ярославской области нового начальника Алексея Школкина. Об этом сообщили в МВД России.
Алексей Школкин служит в органах внутренних дел более 25 лет, всё это время он работал в Московском регионе. Был командиром взвода роты патрульно-постовой службы, участковым инспектором, дознавателем. Значительная часть биографии связана с уголовным розыском. Руководил криминальным блоком в райотделе, который в дальнейшем возглавил. Последние семь лет занимал должность начальника УМВД России по Одинцовскому городскому округу Московской области.
Глава МВД России поставил первоочередные задачи новому руководителю. В первую очередь это раскрытие преступлений. Особое внимание следует уделять быстрому выезду на места происшествий, сбору и фиксации вещественных доказательств. В числе первоочередных направлений борьба с коррупцией и экономические преступления.
Владимир Колокольцев поручил принять дополнительные меры в части противодействия экстремизму и борьбы с наркотиками. По словам министра, в центре внимания полиции должны постоянно находиться вопросы обеспечения правопорядка в общественных местах.
Министр потребовал от Алексея Школкина эффективно выстроить работу областного управления и обеспечить общественную безопасность в регионе.
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