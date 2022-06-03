Ярославль, 3 июня, 2022, 13:20 — ИА Регнум. 3 июня министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев представил личному составу УМВД России по Ярославской области нового начальника Алексея Школкина. Об этом сообщили в МВД России.

76. мвд. рф Владимир Колокольцев

Алексей Школкин служит в органах внутренних дел более 25 лет, всё это время он работал в Московском регионе. Был командиром взвода роты патрульно-постовой службы, участковым инспектором, дознавателем. Значительная часть биографии связана с уголовным розыском. Руководил криминальным блоком в райотделе, который в дальнейшем возглавил. Последние семь лет занимал должность начальника УМВД России по Одинцовскому городскому округу Московской области.

Глава МВД России поставил первоочередные задачи новому руководителю. В первую очередь это раскрытие преступлений. Особое внимание следует уделять быстрому выезду на места происшествий, сбору и фиксации вещественных доказательств. В числе первоочередных направлений борьба с коррупцией и экономические преступления.

«Должен сказать, что за январь–апрель в регионе больше задокументировано фактов незаконных операций с недвижимостью, преступлений, связанных с освоением бюджетных средств, а также в сфере лесозаготовок. В то же время имеются отдельные отрасли, по которым нужно наращивать усилия. В частности, это касается пресечения посягательств в топливно-энергетическом комплексе и по линии внешнеэкономической деятельности», — сказал Владимир Колокольцев.

Владимир Колокольцев поручил принять дополнительные меры в части противодействия экстремизму и борьбы с наркотиками. По словам министра, в центре внимания полиции должны постоянно находиться вопросы обеспечения правопорядка в общественных местах.

«Среди приоритетов также оказание помощи гражданам, прибывшим из Донецкой, Луганской народных республик и с Украины. Имею в виду не только охрану общественного порядка в пунктах временного размещения, но и содействие в оформлении документов, решении других вопросов в пределах компетенции органов внутренних дел», — подчеркнул Владимир Колокольцев.

Министр потребовал от Алексея Школкина эффективно выстроить работу областного управления и обеспечить общественную безопасность в регионе.