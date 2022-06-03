Москва, 3 июня, 2022, 13:20 — ИА Регнум. Грузовой корабль «Прогресс МС-20» успешно выведен на орбиту ракетой-носителем «Союз-2.1а» и через три с небольшим часа должен прибыть на Международную космическую станцию (МКС). Трансляцию пуска 3 июня вела государственная корпорация «Роскосмос».

NASA Космический грузовой корабль «Прогресс МС-04»

«Корабль «Прогресс МС-20» выведен на околоземную орбиту», — сказала ведущая трансляции.

При этом она уточнила, что грузовой корабль направится к МКС по двухвитковой схеме и примерно в 16:02 мск намечена стыковка «Прогресса» со станцией.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-20», который доставит на МКС 3D-принтер и наноспутники, успешно стартовала с космодрома Байконур.

Отметим, «Прогресс МС-20» доставит на МКС топливо, воду, сжатый азот, различное оборудование, укладки для проведения научных экспериментов, наноспутники и 3D-принтер. Пуск посвящён Донецкой и Луганской Народным Республикам (ДНР) и на головную часть ракеты-носителя нанесены флаги республик.