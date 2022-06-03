Красноярск, 3 июня, 2022, 13:20 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Красноярском крае скончался один пациент с подтверждённым диагнозом «коронавирусная инфекция». Об этом ИА REGNUM сообщили 3 июня в федеральном оперативном штабе.

Rk.gov.ru Аппарат ИВЛ

Таким образом, за весь период пандемии жертвами COVID-19 в Красноярском крае стали уже 10 840 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в регионе выявлен 61 носитель коронавируса, выздоровели 66 человек, госпитализация потребовалась 61 пациенту.