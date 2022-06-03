Москва, 3 июня, 2022, 13:20 — ИА Регнум. Следственный комитет России за восемь лет возбудил более 1030 уголовных дел о преступлениях киевского режима, сообщили 3 июня в пресс-службе ведомства.

СУ СКР по ЯО Сотрудник СКР

«Число возбужденных с 2014 года уголовных дел превысило 1030, среди фигурантов более 350 лиц, в том числе представители военного и политического руководства Украины, члены радикальных националистических формирований, представители силовых структур и наемники», — сообщили в СКР.

Отмечается, что данная информация была получена в ходе оперативного совещания, которое провел председатель ведомства Александр Бастрыкин в Мариуполе.