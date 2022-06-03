Ростов-на-Дону, 3 июня, 2022, 13:30 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону перед судом по делу о вымогательстве предстал криминальный авторитет, активный член ОПС «Каневские» и известный в преступном мире как Карлик. Он признан виновным в преступлениях, совершённых в 2016 году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в объединённой пресс-службе судов Ростовской области 3 июня.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Следствием и судом установлено, что подсудимый с июня по сентябрь 2016 года, находясь в СИЗО №1 ГУФСИН России по Ростовской области, оказывал психологическое давление на сокамерника, угрожая ему и его близким убийством. Действовал криминальный авторитет не один. Уголовное дело в отношении ещё двоих соучастников выделено в отдельное производство. В результате потерпевший передал вымогателю имущество на сумму 23 млн 126 тыс. 205, 90 рубля.

Затем с сентября по ноябрь 2016 года вымогатель, угрожая физическим насилием другому арестанту, получил права требования по договорам долевого строительства на общую сумму 2 млн 649 тыс. 419 рублей.

Подсудимый свою вину не признал.

Кировский районный суд приговорил криминального авторитета к десяти годам колонии строгого режима.

Приговор в законную силу пока не вступил.