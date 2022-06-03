Эль-Кувейт, 3 июня, 2022, 13:26 — ИА Регнум. Метеорологическая служба Кувейта сообщила об аномально высокой температуре в стране. Об этом 3 июня сообщает агентство KUNA со ссылкой на заявление ведомства.

Xiquinho Silva Кувейт

По последним данным, 3 июня по всей территории страны температура выросла до 44−48 градусов по Цельсию.

По данным метеорологов, показатель температуры в стране является аномально высоким для этого времени года. Как ожидается, в ближайшее время среднесуточная температура может вырасти и достигнуть 46−50 градусов.

Повышение температуры сопровождается пыльными бурями по всей территории страны, из-за чего власти Кувейта рекомендуют гражданам не выходить из дома без крайней нужды.