Чебоксары, , 13:18 — REGNUM В Чувашии в ближайшие дни потеплеет до +25 градусов, но при этом ожидаются дожди. Об этом ИА REGNUM сообщил автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

«Цветение» хвойных Наталия Николаева © ИА REGNUM

По его словам, республику накрыл холодный фронт, поэтому вечером 3 июня и в ночь на 4 июня местами пройдут кратковременные ливни, возможна гроза. Температура составит +15…+20 градусов. Днём 4 июня будет солнечно, термометры покажут +19…+24 градуса.

Дождливая погода прогнозируется 5 и 6 июня, но осадки пройдут местами. По предварительным данным, температурный фон значительно не изменится, но утихнет ветер.

С 7 июня установится сухая погода с обилием солнечных периодов, в дневные часы ожидается до +25 градусов.

По предварительным прогнозам, через неделю станет ещё жарче. На Троицу, которая в этом году будет отмечаться 12 июня, местами пройдут дожди.