Москва, 3 июня, 2022, 13:16 — ИА Регнум. По итогам торгов 2 июня нефть марки Brent подорожала почти на 3%, закрывшись выше $118 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

Transoil.by Нефтепровод «Дружба»

«В моменте котировки опускались ниже $112,50, где 20-дневная скользящая средняя оказала фьючерсам техническую поддержку и спровоцировала отскок.

Однако, прежде всего, вчерашнее нефтяное ралли было вызвано решением ОПЕК+ об увеличении добычи на 648 тыс. баррелей в день в июле и августе.

Трейдеров впечатлил тот факт, что экспортеры пошли на такой шаг, ведь альянс повысил планку почти на 50% от предыдущих объемов наращивания производства.

Впрочем, эффект оказался недолгим — уже сегодня, 3 июня, Brent развернулась и почти растеряла очки, набранные накануне.

Похоже, участники рынка осознали, что это лишь цифры на бумаге, реализовать которые ОПЕК+ не сможет, даже если Саудовская Аравия и ОАЭ станут более активно наращивать добычу.

Кроме того, добыча в России, которая уже падает, будет снижаться в ближайшие месяцы. Нефтяные цены вернулись в область $116, которая пока оказывает рынку поддержку.

На недельном графике судьбу определит завершение сегодняшних торгов — на данный момент Brent торгуется лишь немногим выше уровня открытия в понедельник. Фьючерсы удержатся в плюсе, если уровень $116 сохранит за собой статус поддержки по итогам дня», — считает эксперт.

Читайте также: Котировки нефти приблизились к максимумам 2018 года