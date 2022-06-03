Лос-Анджелес, США, 3 июня, 2022, 13:16 — ИА Регнум. Эксперты считают, что репутация актёра Джонни Деппа в Голливуде не сможет полностью восстановиться, несмотря на его победу в суде по делу о клевете против актрисы Эмбер Хёрд. Об этом 3 июня пишет People, ссылаясь на свои источники.

Harald Krichel Джонни Депп

Инсайдеры издания полагают, что Депп никогда не станет «тем, кем был». «Это (судебное разбирательство — ИА REGNUM) была пустая трата времени, денег и усилий», — говорит один из источников.

Голливудский агент сообщил журналу, что после вынесения приговора ещё в 2016 году нужно было «просто двигаться дальше и, если необходимо, зализывать раны». «Годы создания репутации были разрушены с обеих сторон за пару недель. Никто по-настоящему не выиграл», — добавил он.

ИА REGNUM напоминает, что в 2016 году Эмбер Хёрд обвинила бывшего мужа Джонни Деппа в насилии — суд признал его виновным и обязал выплатить $7 млн. Спустя шесть лет Депп выиграл дело о клевете против Хёрд — актриса должна выплатить ему компенсацию в $10 млн и штраф $5 млн.