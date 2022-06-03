Москва, 3 июня, 2022, 13:15 — ИА Регнум. Президент России даст объяснения африканским представителям по ситуации с украинским зерном. Об этом 3 июня заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«С высокой долей вероятности и уверенности я могу предположить, что президент даст исчерпывающие объяснения своего видения ситуации с украинским зерном. Президент расскажет нашим африканским гостям, друзьям ситуацию де-факто, реальное положение дел», — заявил Песков.

«Он ещё раз, собственно, объяснит, что там происходит. Кто заминировал порты. Что необходимо, чтобы пошло зерно, что никто не блокирует эти порты, по крайней мере со стороны России. Все эти разъяснения, вся эта информация сегодня будут доведена до сведения африканских гостей», — указал он.

3 июня в Сочи президент России Владимир Путин проводит переговоры с председателем Африканского союза, президентом Сенегала Макки Саллом.