Мадрид, 3 июня, 2022, 13:14 — ИА Регнум. Директор испанского Института Сервантеса Луис Гарсия Монтеро прибыл в Южную Корею, чтобы начать визит для осмотра помещений, которые станут первой штаб-квартирой института в столице азиатской страны, где популярность испанского языка в последние годы резко возросла. Об этом пишет агентство EFE.

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Уже 4 июня Гарсия Монтеро вместе с послом Испании в Южной Корее Хуаном Игнасио Морро посетит здание, в котором разместится будущее отделение Института Сервантеса в Сеуле.

Открытие отделения запланировано на 2023 год в центральном районе южнокорейской столицы.