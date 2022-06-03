Рига, , 13:14 — REGNUM Операторы энергосистем Эстонии, Латвии и Литвы договорились больше не закупать балансирующую российскую электроэнергию, сообщило латвийское издание bb. lv.

Оборванные провода на электрическом столбе (электричество, авария) Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

Elering в Эстонии, АО Augstsprieguma tikls в Латвии и Litgrid в Литве подписали соглашение о внесении изменения в балансировку общей прибалтийской энергосистемы, чтобы уменьшить зависимость от российской энергосистемы. С июня 2022 года баланс потребления и генерации в странах Прибалтики, в основном, будет обеспечиваться балансирующими мощностями, доступными на рынках стран Прибалтики, Финляндии, Скандинавии и Польши.

Также сообщается, что энергосбытовые монополисты трех прибалтийских стран продолжат реализацию программы синхронизации энергосистем своих странс энергосистемой Европы.

К 2025 году планируется реконструировать две высоковольтные линии электропередачи из Латвии в направлении Эстонии, построить три синхронных компенсатора по обеспечению стабильности частоты системы, построить систему питания от 80 МВт батарей для обеспечения балансирующих резервов, ввести в эксплуатацию систему автоматического контроля генераций, а также другие проекты.