Рига, 3 июня 2022, 13:14 — REGNUM Операторы энергосистем Эстонии, Латвии и Литвы договорились больше не закупать балансирующую российскую электроэнергию, сообщило латвийское издание bb. lv.

Оборванные провода на электрическом столбе (электричество, авария)
Оборванные провода на электрическом столбе (электричество, авария)
Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

Elering в Эстонии, АО Augstsprieguma tikls в Латвии и Litgrid в Литве подписали соглашение о внесении изменения в балансировку общей прибалтийской энергосистемы, чтобы уменьшить зависимость от российской энергосистемы. С июня 2022 года баланс потребления и генерации в странах Прибалтики, в основном, будет обеспечиваться балансирующими мощностями, доступными на рынках стран Прибалтики, Финляндии, Скандинавии и Польши.

Также сообщается, что энергосбытовые монополисты трех прибалтийских стран продолжат реализацию программы синхронизации энергосистем своих странс энергосистемой Европы.

К 2025 году планируется реконструировать две высоковольтные линии электропередачи из Латвии в направлении Эстонии, построить три синхронных компенсатора по обеспечению стабильности частоты системы, построить систему питания от 80 МВт батарей для обеспечения балансирующих резервов, ввести в эксплуатацию систему автоматического контроля генераций, а также другие проекты.