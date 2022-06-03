Москва, , 13:13 — REGNUM Доллар символически укрепился на торгах 2 июня и пытается не растерять скромный восходящий импульс 3 июня, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Деньги Pictures of Money

«Пара доллар/рубль отчаянно борется за уровень 62 руб., прибавляя с начала сессии 0,6%. При этом на недельном графике потери все еще остаются внушительными.

По мере снижения волатильности курса рубля доллар пытается отбить атаку уровня 60 руб., что постепенно формирует предпосылки для более значимого отскока в направлении среднесрочной цели на уровне 70 руб.

Но важно помнить, что пока действуют мощные торговые барьеры, а дефицит спроса на иностранную валюту остается высоким, «американцу» будет непросто прогрызать путь наверх.

Влияние этих факторов будет оставаться сильным в ближайшее время, и сейчас девальвация рублю точно не грозит.

Более того, рынки все сильнее сомневаются в уместности агрессивного ужесточения политики ФРС США по мере появления предпосылок для замедления роста экономических показателей, включая инфляцию.

Если на определенном этапе Федрезерв будет вынужден пойти на попятную, это сыграет против доллара.

Главная задача доллара на данном этапе — отвоевать отметку 62 руб., за которое следует промежуточная цель 63,30 руб.

Однако пока потенциал более значимого восстановления USD остается ограниченным, и пара доллар/рубль завершает первую неделю лета с внушительными потерями», — пояснил эксперт.

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