Москва, 3 июня, 2022, 13:12 — ИА Регнум. Возможность проведения саммита ООН при участии Турции, России и Украины по вопросам экспорта зерна в настоящее время прорабатывается. Об этом 3 июня заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«На следующей неделе будет в Турции наш министр иностранных дел. У него запланированы там контакты. И, конечно же, в продолжение телефонного разговора в повестке дня, конечно, высоко будет стоять тема украинского зерна», — заявил Песков.