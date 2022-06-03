Астана, 3 июня, 2022, 13:12 — ИА Регнум. Предстоящий референдум по поправкам в конституцию Казахстана стане важным событием, которое изменит страну. Об этом 3 июня заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев в обращении к согражданам.

Официальный сайт президента Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев

«Казахстан вступает в очень важный и поворотный момент, — сказал Токаев. — Это ответственный момент, который определяет будущее государства и общества в целом. Понятно, что судьба страны никого не оставит равнодушным».

Он отметил, что впервые в истории Казахстана изменения будут вноситься через референдум. Это должно способствовать развитию демократии в республике. По словам президента, референдум вызвал широкий интерес в обществе.

Напомним, референдум по поправкам в конституцию Казахстана назначен на 5 июня. Гражданам предложат проголосовать по реформам, предусматривающим сокращение полномочий президента, а также окончательного лишения привилегий первого главы республики Нурсултана Назарбаева.