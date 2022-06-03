Казань, , 13:48 — REGNUM Бывший председатель правления ПАО «Татфондбанк», экс-депутат Госсовета РТ Роберт Мусин предстанет перед судом по новому уголовному делу о злоупотреблении полномочиями. Свою причастность к совершению преступления обвиняемый не признает, сообщает следственное управление СКР по РТ.

Символика «Татфондбанка» Tfb.ru

По версии следствия, с 2015 по 2016 годы по указанию Мусина «Татфондбанк» выдал кредиты 35 юридическим лицам. Также был осуществлен вывод залогового обеспечения и ликвидных активов банка. Ущерб финансовому учреждению от злоупотребления полномочиями обвиняемого превысил 26,7 млрд рублей.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в сентябре 2021 года Мусин был признан виновным по шести эпизодам преступлений, предусмотренных статьей 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями»). Свою причастность Мусин признал частично. Экс-глава банка получил 12 лет колонии строгого режима и был взят под стражу в зале суда. Также суд частично удовлетворил гражданский иск Агентства по страхованию вкладов против Мусина на 23,3 млрд рублей.

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