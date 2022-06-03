Донецк, 3 июня, 2022, 13:11 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины совершили обстрел населённого пункта Александровка в Донецкой Народной Республике. Об этом 3 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Обстрел

Атака зафиксирована в 12:30. Удар по населённому пункту Александровка нанесён с позиций в Красногоровке. Всего выпущено шесть снарядов калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ВСУ обстреляли посёлок Байрак и город Горловка в ДНР.