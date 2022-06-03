Кострома, 3 июня, 2022, 13:21 — ИА Регнум. Дело о похищении и убийстве 5-летней Вероники Николаевой в Костроме будут рассматривать в закрытом режиме. Об этом сообщает Костромской областной суд.

Наталья Диева Костромской областной суд

Разбирательства, связанные с вопросами половой неприкосновенности совершеннолетних, всегда проходят в подобном формате. Это требование закона, а именно пункта 3 части 2 статьи 241 «Гласность» Уголовно-процессуального кодекса.

«Разглашение содержания подлежащих исследованию доказательств и выступлений участников процесса с высокой вероятностью причинит нравственные страдания потерпевшим», — отметили в пресс-службе суда.

Это значит, что присутствовать на заседаниях разрешается лишь участникам дела. Общественность и СМИ смогут послушать лишь оглашение приговора суда.

Напомним, пятилетняя Вероника Николаева была похищена 4 января 2022 года от культурного центра «Россия» в Костроме, где работала её мать. Девочку украли двое местных жителей — 45-летний Денис Герасимов, ранее отбывавший срок за изготовление детской порнографии и педофилию и 24-летний Вадим Беляков. Он отбывал наказание за кражу денег. Следствие установило, что обвиняемые изнасиловали и убили ребёнка, нанеся ему множество ножевых ранений. Обвиняемые были признаны вменяемыми и признались в содеянном. Первое заседание по делу в Костромской областном суде состоится 15 июня 2022 года.