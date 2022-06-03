Минск, 3 июня, 2022, 13:22 — ИА Регнум. Спецоперация по освобождению белорусов на Украине могла развиваться по нескольким сценариям, включая очень острый, однако прошла спокойно. Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил 3 июня журналистам.

president.gov.by Александр Лукашенко

По его словам, подробности операции не подлежат разглашению. Нельзя показать и лица разведчиков, которые участвовали в освобождении белорусских граждан. Главное, что «мужики вернулись в свои семьи».

«Хорошо, что она прошла по одному из спокойных вариантов. Мы спланировали эту операцию. Было несколько вариантов, и один из них был очень острый. Но обошлось без стрельбы», — приводит слова Лукашенко БелТА.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 мая президент вручил государственные награды сотрудникам КГБ Белоруссии за операцию по освобождению белорусских граждан на Украине. При этом он рассказал, что около сотни людей, включая водителей грузовиков, удалось вернуть домой «без шума, без выстрелов».

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