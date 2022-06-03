Рига, 3 июня, 2022, 13:11 — ИА Регнум. Украина вправе требовать, чтобы за проведение специальной военной операции были «отданы под суд не только руководители России, но и весь российский народ». С таким заявлением посол Украины в Латвии Александр Мищенко выступил в эфире латвийского государственного «Радио 4».

Иван Шилов ИА REGNUM Латвия

«Голосовали? Вы виноваты в этом режиме. Не голосовали? Тоже виноваты, потому что вы допустили своим неголосованием автократию, диктаторский режим, который привел к нынешним событиям на Украине. Мало того, мы сегодня видим, что 70 или 80% откровенно поддерживают военные действия», — заявил посол.

Посол добавил, что просто на восстановлении ситуации, существовавшей до 24 февраля 2022 года, Украина не остановится: «Здесь есть комбинаторная составляющая — военные успехи. И дальше — переговорный процесс: имеется в виду, как мы будем освобождать Крым и Донбасс».

Отвечая на вопрос журналистов, когда следует ждать победы над Россией, посол Украины заявил: «Все может произойти внезапно».