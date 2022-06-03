В Мурманск прибыла делегация ВЭБ. РФ
Мурманск, 3 июня, 2022, 13:10 — ИА Регнум. В Мурманскую область прибыла делегация ВЭБ. РФ во главе с ее председателем Игорем Шуваловым. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Андрей Чибис.
Дарья Драй ИА REGNUM
Председатель Внешэкономбанка Игорь Шувалов
«Сегодня у нас насыщенная программа, покажем гостям Заполярье и наши ключевые проекты», — написал глава региона.
Согласно программе визита, члены делегации осмотрят исторический центр столицы Заполярья, посетят площадку строительства порта «Лавна» и обсудят в экспертами в сфере туризма и предпринимательства будущее Мурманска.
Как сообщало ИА REGNUM, в Мурманской области на антикризисную поддержку промышленности направят почти двести миллионов рублей.