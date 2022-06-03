Уфа, 3 июня, 2022, 13:10 — ИА Регнум. Российские власти сделают всё необходимое для защиты своих спортсменов от дискриминации и политизации. Об этом 3 июня заявил журналистам министр спорта РФ Олег Матыцин.

Duma.gov.ru Олег Матыцин

«Мы сделаем всё необходимое, чтобы защитить российский спорт от политизации и дискриминации», — сказал Матыцин на XI летней Спартакиаде учащихся России в Уфе.

Он отметил, что сегодня непростые условия для развития российского спорта, который находится под международным давлением и санкциями.

По его словам, власти делают всё необходимое, чтобы проанализировать ресурсы российского спорта, осознать новые форматы проведения соревнований.

«Этот период даст нам понимание, что Россия — огромная страна с огромным ресурсом, самодостаточная и независимая от политических влияний», — добавил министр.