Москва, , 15:13 — REGNUM Юлия Тимошенко не исчезла из политического поля, просто она ведёт себя очень тихо. Об этом 3 июня заявил ИА REGNUM научный руководитель Центра этнических и международных исследований, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.

Юлия Тимошенко Иван Шилов © ИА REGNUM

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Юлия Тимошенко отправилась на тот же съезд Европейской народной партии, что и Петр Порошенко, отметил политолог.

«Она успешно отыгрывает концепцию Бориса Джонсона о создании новых интеграционных объединений в Европе вместо ЕС», — пояснил Бредихин.

Это, по мнению Тимошенко, хороший выход на случай, если Украину не включат в ускоренном порядке в «европейский дом», полагает эксперт.

«Женщина с косой» оказалась решительнее Зеленского, и даёт политикам Запада недвусмысленный сигнал о том, что Лондон может на неё положиться в своей геополитической игре, а значит, и назначить Зеленскому на смену», — заключил политолог.

Напомним, что ранее Юлия Тимошенко призвала международное сообщество «дать сильный ответ России» в ответ на признание государственного статуса ДНР и ЛНР.