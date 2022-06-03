Москва, 3 июня, 2022, 13:08 — ИА Регнум. В настоящее время Россия достигла ряда существенных результатов при проведении специальной военной операции на Украине. Об этом 3 июня заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Антонова Дарья ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Операция имеет своей основной целью, одной из главных целей, защиту людей в ДНР и ЛНР. В плане обеспечения их защиты принимаются меры, достигнуты определённые результаты. От пронацистски настроенных Вооружённых сил Украины, а также непосредственно от националистических элементов освобождены многие населенные пункты. Обеспечена возможность людям приступить к налаживанию мирной жизни», — заявил Песков.

«Это работа будет продолжаться до того момента, когда все цели специальной военной операции будут достигнуты», — указал он.